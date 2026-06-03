В Феодосии выставили на продажу метеорит, найденный в 1960-х годах

Заставочное фото Фото: Ольга ЮШКОВА.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже метеорита за 338 тысяч рублей. Согласно описанию, небесное тело было обнаружено на территории Крымского полуострова еще в 1960-е годы. Вес камня составляет 3 килограмма 200 граммов.

При этом продавец не указал никаких дополнительных сведений о происхождении, составе или результатах экспертизы. Официального подтверждения подлинности метеорита нет, сообщают наши коллеги из «АиФ Крым».

Ранее житель Евпатории выставил на продажу осколок камчатского метеорита за 10 миллионов рублей. По его словам, фрагмент был найден в 120 километрах от берегов Камчатки и прошел исследования методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с полным внешним отражением.