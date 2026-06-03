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НовостиОбщество3 июня 2026 13:05

Минтопэнерго обновило интерактивную карту наличия топлива на АЗС Крыма

Информация обновляется ежедневно по мере поступления данных от нефтетрейдеров
Анастасия БУРМИСТРОВА
Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина.

Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Обновленная интерактивная карта с актуальными данными о наличии топлива на АЗС Крыма появилась на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Для удобства есть возможность выбора марки бензина, дизельного топлива, пропана или метана. При наличии топлива предлагаются различные способы оплаты: наличными, по талонам или топливными картами. Информация обновляется ежедневно по мере поступления данных от нефтетрейдеров.

«Если информация на карте не соответствует действительности, а также по другим вопросам топливного обеспечения, крымчане могут обратиться по телефонам горячей линии Минтопэнерго РК: +7-3652-54-56-20, +7-978-790-90-10 (оператор связи МТС)», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.