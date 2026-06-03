Минтопэнерго обновило интерактивную карту наличия топлива на АЗС Крыма

Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Обновленная интерактивная карта с актуальными данными о наличии топлива на АЗС Крыма появилась на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Для удобства есть возможность выбора марки бензина, дизельного топлива, пропана или метана. При наличии топлива предлагаются различные способы оплаты: наличными, по талонам или топливными картами. Информация обновляется ежедневно по мере поступления данных от нефтетрейдеров.

«Если информация на карте не соответствует действительности, а также по другим вопросам топливного обеспечения, крымчане могут обратиться по телефонам горячей линии Минтопэнерго РК: +7-3652-54-56-20, +7-978-790-90-10 (оператор связи МТС)», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.