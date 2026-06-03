Нелегальную типографию по выпуску поддельных дипломов обнаружили в Крыму

В Симферополе обнаружили подпольную типографию, где изготавливали фальшивые дипломы и аттестаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю обнаружили подпольную типографию, где изготавливали поддельные дипломы и аттестаты об образовании украинского и российского образцов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, двое жителей Симферополя организовали производство поддельных дипломов на дому. Клиентов, которым диплом был нужен для трудоустройства на работу, искал 66-летний организатор незаконной схемы. За услуги клиенты платили 20–30 тысяч рублей.

Второй член преступной группы, 48-летний житель Симферополя, работавший в сфере полиграфии, изготавливал поддельные бланки у себя дома и подделывал печати.

При обыске у фигурантов найдено более 20 поддельных печатей вузов и бланков дипломов. Подельники дают признательные показания. Сейчас следствие собирает доказательства противоправной деятельности всех причастных и выявляет тех, кто приобретал фальшивые дипломы и аттестаты.