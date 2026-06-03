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НовостиЧто происходит3 июня 2026 14:01

Ялтинец на иномарке сбил девочку: его будут судить

Сбивший на зебре девочку водитель Skoda пойдет под суд в Крыму
Алексей ЕЛАГИН
Сбивший на зебре девочку водитель Skoda пойдет под суд в Крыму

Сбивший на зебре девочку водитель Skoda пойдет под суд в Крыму

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте местного жителя обвиняют в том, что он сбил девочку 2016 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел 9 июля 2025 года. Ялтинец ехал за рулем автомобиля Skoda Rapid по улице Садовой. В районе дома №30 горожанин приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не учел ограничение видимости и сбил девочку.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование показало, что крымчанин мог предотвратить ДТП, если бы соблюдал Правила дорожного движения.

«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд», – говорится в сообщении.