Ялтинец на иномарке сбил девочку: его будут судить

Сбивший на зебре девочку водитель Skoda пойдет под суд в Крыму Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте местного жителя обвиняют в том, что он сбил девочку 2016 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел 9 июля 2025 года. Ялтинец ехал за рулем автомобиля Skoda Rapid по улице Садовой. В районе дома №30 горожанин приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не учел ограничение видимости и сбил девочку.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование показало, что крымчанин мог предотвратить ДТП, если бы соблюдал Правила дорожного движения.

«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд», – говорится в сообщении.