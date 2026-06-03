Крымским льготникам объяснили, как получить бесплатные лекарства и путевки

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В набор социальных услуг для пенсионеров в Крыму входят бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецептам (в том числе спецпитание для детей-инвалидов), путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Как сообщает «Крымская газета», заменить на деньги можно как весь набор, так и отдельные услуги. Например, можно получать бесплатные лекарства, но отказаться от санатория и проезда.

Важно: льготы в натуральном виде предоставляются не в пределах денежного эквивалента, а в том объеме, который необходим человеку. Стоимость бесплатных лекарств может быть выше вычитаемой из ЕДВ суммы, отметили в Соцфонде РК.

Путевки и билеты на проезд на дом не приносят. Чтобы их получить, нужно подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. После этого льготника вносят в очередь. С начала года путевки получили более 1300 крымчан.

Изменить форму получения НСУ можно только раз в году, заявив об этом до 1 октября. Тех, кого текущая форма устраивает, ничего делать не нужно — ранее поданное заявление продлевается автоматически.