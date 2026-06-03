Чусовской мост в Прикамье реконструируют к середине 2027 года

Фото: архив Business Class.

В Пермском крае продолжается реконструкция Чусовского моста и подъездов к нему. Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в краевом Минтрансе, сейчас на мосту через Чусовую демонтируют железобетонные плиты, усиливают пролетные строения и ремонтируют опоры. В ближайшее время старую переправу поднимут до уровня нового сооружения для выравнивания высоты.

Параллельно идет реконструкция железнодорожного путепровода на перегоне Левшино — Голованово. Кроме того, продолжаются работы на подъездах к мосту со стороны Березников: строители обустраивают дорожную инфраструктуру, монтируют локальные очистные сооружения и готовят основание будущей трассы.

Завершить реконструкцию моста и подъездов к нему планируется к середине 2027 года, сообщает пермское издание Business Class.