Туроператоры фиксируют отмену туров в Крым из-за проблем с топливом

Туристы начали отказываться от поездок в Крым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нехватка топлива в Крыму отразилась на туристическом потоке в регион, но значительного снижения спроса не наблюдается. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России.

«Туроператоры фиксируют отдельные аннуляции и осторожность части туристов, но резкого падения спроса нет: бронирования на лето и осень продолжаются», — говорится в сообщении.

После введения ограничений на продажу бензина в Крыму участники туристического рынка наблюдают за реакцией путешественников, пока она остается сдержанной.

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» рассказали, что после новостей о ситуации в регионе продажи по Крыму временно упали, были и отмены туров. Однако в выходные спрос снова начал расти. Появились новые бронирования на июнь и осень. Сейчас Крым особенно активно бронируют туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.