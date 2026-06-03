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НовостиЧто происходит3 июня 2026 15:53

Съемка передвижения бензовозов в Крыму может привести к уголовной ответственности

Видеооператорам грозит статья за содействие диверсионной деятельности
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крымчанам и гостям полуострова пригрозили уголовной ответственностью за съемку бензовозов.

Крымчанам и гостям полуострова пригрозили уголовной ответственностью за съемку бензовозов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За съемку и публикацию видео, фиксирующих передвижение бензовозов по дорогам Крыма, может последовать уголовное наказание с внушительным сроком, заявила в своем телеграм-канале советник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

«Возраст, пол, ориентация и вероисповедание значения не имеют», — подчеркнула Курлаева.

По ее словам, видеооператорам могут вменить статью 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», что грозит лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.