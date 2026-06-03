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НовостиЧто происходит3 июня 2026 16:41

В Севастополе увеличивают объемы поставок топлива

Топливо ежедневно поступает на автозаправочные станции
Анастасия БУРМИСТРОВА
Министр энергетики лично координирует работу по обеспечению полуострова топливом.

Министр энергетики лично координирует работу по обеспечению полуострова топливом.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Топливо на автозаправки Севастополя доставляют регулярно. Поставки продолжают увеличивать, чтобы восполнить запасы и удовлетворить высокий спрос, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас основная задача — обеспечить стабильность поставок. Мы в постоянном взаимодействии с правительством Республики Крым и нефтетрейдерами. Вопрос находится на контроле Министерства энергетики России», — отметил глава города.

Развожаев также призвал жителей Севастополя не запасаться топливом, ограничить необязательные поездки и пользоваться общественным транспортом. Он считает, что такие меры помогут быстрее стабилизировать ситуацию и равномерно распределить топливо.

Также, по мере поступления новых партий топлива в город, в аккаунте правительства Севастополя теперь будет публиковаться актуальная информация о наличии топлива на АЗС.