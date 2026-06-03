В Севастополе увеличивают объемы поставок топлива

Министр энергетики лично координирует работу по обеспечению полуострова топливом. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Топливо на автозаправки Севастополя доставляют регулярно. Поставки продолжают увеличивать, чтобы восполнить запасы и удовлетворить высокий спрос, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас основная задача — обеспечить стабильность поставок. Мы в постоянном взаимодействии с правительством Республики Крым и нефтетрейдерами. Вопрос находится на контроле Министерства энергетики России», — отметил глава города.

Развожаев также призвал жителей Севастополя не запасаться топливом, ограничить необязательные поездки и пользоваться общественным транспортом. Он считает, что такие меры помогут быстрее стабилизировать ситуацию и равномерно распределить топливо.

Также, по мере поступления новых партий топлива в город, в аккаунте правительства Севастополя теперь будет публиковаться актуальная информация о наличии топлива на АЗС.