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НовостиЧто происходит3 июня 2026 17:34

Наехавшему на человека в Крыму водителю гидроцикла дали год ограничения свободы

Он допустил наезд на купавшегося человека, причинив ему тяжкий вред здоровью
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Феодосии, который, управляя гидроциклом, наехал на купающегося и причинил ему тяжкий вред здоровью.

В августе 2025 года водитель незарегистрированного гидроцикла, не прошедший освидетельствование и не имевший права управлять маломерным судном, сбил человека в воде. Это привело к тяжелым травмам.

Суд приговорил обвиняемого к одному году ограничения свободы, признав его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.