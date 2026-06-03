Три человека пострадали и один погиб в ДТП на Фиоленте в Севастополе

Кадр из видео Госавтоинспекции Севастополя

В районе мыса Фиолент в Севастополе произошло ДТП, в котором три человека пострадали и один погиб.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя, в районе дома № 22 в СНТ «Троллейбусник-1» 42-летний гражданин Белоруссии за рулем ВАЗ-2106 на закруглении дороги потерял контроль над управлением транспортным средством из-за высокой скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 59-летнего водителя. Пассажир отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков.

В ДТП также пострадал 49-летний пассажир Nissan, водитель и пассажирка ВАЗа 40 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Госавтоинспекция и следователи полиции выясняют личность погибшего и обстоятельства аварии.