Над Крымом, а также Черным и Азовским морями сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 272 украинских над Крымом и другими регионами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 4 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 272 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Азовским и Черным морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областями.