Задерживаются на пять часов: из-за опасности БПЛА опаздывают поезда в Крым и обратно

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на семь утра четверга, 4 июня, из-за опасности БПЛА задерживаются 11 поездов, направляющихся в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

«В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы», – говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются шесть поездов в Крым. Три из них едут из Москвы. Время задержки составляет от двух до четырех часов. Поезд из Адлера опаздывает на три часа, из Минеральных Вод – на четыре, из Санкт-Петербурга – на два.

Кроме того, задерживаются пять составов из Крыма. Три их них направляются в Москву. Время задержки составляет от трех до пяти часов. Поезда в Санкт-Петербург и Омск опаздывают на 4,5 часа. Перевозчик предупредил, что время задержки может измениться.