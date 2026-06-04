Сибиряк спел дуэтом с Шурой и подарил кумиру шапку-муху

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Житель Новосибирска Илья Березин исполнил мечту детства, выступив на одной сцене с певцом Шурой в популярном шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Дуэт исполнил известную композицию «Твори добро».

Как выяснилось накануне эфира, у артистов оказалось гораздо больше общего, чем просто любовь к музыке. Обоих воспитали бабушки-повара, а их домашних чихуахуа зовут одинаково - Муха.

Илья признался, что путь на сцену не был простым: имея за плечами диплом судоводителя, он вернулся к вокалу благодаря подарку супруги - сертификату в студию. Последние семь лет музыка стала его профессией. Попасть на федеральный канал новосибирцу помог случайный пост в соцсетях, после чего редакторы быстро пригласили его в проект.

Самым волнительным моментом стала подготовка подарков для звезды. Березин преподнес Шуре оригинальную шапку в виде мухи, домашние пирожки и фирменную футболку своей группы. В ответ артист подарил сибиряку книгу с автографом.

На этом сюрпризы не закончились: Березин не только спел с кумиром, но и предложил ему совместное исполнение еще нескольких песен. Сам Илья, которого местные театралы называют «самым романтичным певцом Новосибирска», признается, что все свои лирические композиции посвящает супруге. Помимо творчества, он занимается благотворительностью, помогая детям с онкологическими заболеваниями, передает «Горсайт».

После участия в телешоу Илья Березин решил возродить сольную карьеру и уже разослал заявки на всероссийские кастинги в поиске продюсеров.