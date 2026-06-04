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НовостиЧто происходит4 июня 2026 6:54

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось после семи часов ограничений
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту возобновилось после семи часов ограничений

Движение авто по Крымскому мосту возобновилось после семи часов ограничений

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось, ограничения действовали более семи часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение по объекту временно приостановили. Соответствующее сообщение появилось в 2.37. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 9.46 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.