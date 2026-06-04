Движение авто по Крымскому мосту возобновилось

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 4 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось, ограничения действовали более семи часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Как сообщалось ранее, движение по объекту временно приостановили. Соответствующее сообщение появилось в 2.37. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 9.46 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.