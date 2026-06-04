В Крыму приостановили движение электричек

В Крыму приостановили движение всех пригородных поездов 4 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, в Крыму приостановили движение всех пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Временно приостановлено движение всех пригородных поездов», – говорится в сообщении.

Такое решение приняли по техническим причинам. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал электричку, которая следовала из Азовского (Джанкойский район) в Керчь. В результате погиб один человек. Кроме того, еще трое получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы.