Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит4 июня 2026 7:17

В Крыму приостановили движение электричек

В Крыму приостановили движение всех пригородных поездов 4 июня
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму приостановили движение всех пригородных поездов 4 июня

В Крыму приостановили движение всех пригородных поездов 4 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, в Крыму приостановили движение всех пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Временно приостановлено движение всех пригородных поездов», – говорится в сообщении.

Такое решение приняли по техническим причинам. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал электричку, которая следовала из Азовского (Джанкойский район) в Керчь. В результате погиб один человек. Кроме того, еще трое получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы.