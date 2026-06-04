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НовостиПроисшествия4 июня 2026 7:42

ФСБ задержала 63-летнего севастопольца, подозреваемого в шпионаже

Ему грозит пожизненное тюремное заключение
Юлия МАРКИНА
ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж. Скриншот из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж. Скриншот из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчину завербовал сотрудник украинской спецслужбы посредством одного из мессенджеров.

- По его заданию злоумышленник передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Министерства обороны РФ, а также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей, - говорится в сообщении ЦОС.

В Крыму задержали жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже

Видео: ЦОС ФСБ России

Против мужчины заведено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решением суда задержанный заключен под стражу.