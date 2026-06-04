ФСБ задержала 63-летнего севастопольца, подозреваемого в шпионаже

ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж. Скриншот из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчину завербовал сотрудник украинской спецслужбы посредством одного из мессенджеров.

- По его заданию злоумышленник передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих Министерства обороны РФ, а также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей, - говорится в сообщении ЦОС.

В Крыму задержали жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже Видео: ЦОС ФСБ России

Против мужчины заведено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решением суда задержанный заключен под стражу.