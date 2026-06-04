Перед Крымским мостом появилась очередь: с обеих сторон стоят 810 машин

Перед Крымским мостом образовалась очередь из 810 автомобилей 4 июня Фото: REUTERS.

В четверг, 4 июня, перед Крымским мостом образовалась очередь, с обеих сторон стоят в общей сложности 810 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

О скоплении транспорта стало известно в 11.00.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 500 машин. Ждать своей очереди нужно около двух часов.

Как сообщалось ранее, Крымский мост перекрыли в 2.37. В 9.46 стало известно, что ограничения сняли.