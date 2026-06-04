Депутат Шеремет прокомментировал удар киевского режима по электричке в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Атака ВСУ на поезд в Крыму в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы от региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал электричку, которая следовала из Азовского (Джанкойский район) в Керчь. В результате погиб один человек. Кроме того, еще трое получили ранения. Отмечалось, что на месте происшествия работают экстренные оперативные службы.

«На лицо террористическая сущность киевского режима», – сказал Шеремет агентству РИА Новости.

Парламентарий убежден в том, что удар по поезду, в котором ехали мирные люди, был целенаправленным и спланированным. Депутат также добавил, что киевский режим совершает преступления исключительно по согласованию с западными кураторами.

«Зеленский и его преступная клика – это террористы, с которыми нужно соответственно поступать», – заключил считает Шеремет.