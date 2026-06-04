Экономисты оценили влияние запрета на поставки косточковых из Армении

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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию косточковых фруктов, поступающих из Армении. В список запрещенной продукции попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, а также виноград. Ранее санкции уже затронули ряд других товаров из Закавказья.

Накануне эмбарго расширилось: под него попали не только косточковые и виноград, но также семечковые плоды, баклажаны и сухофрукты. В пресс-службе ведомства пояснили, что решение связано с систематическими нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции. Российская сторона неоднократно информировала коллег из Армении о проблемах, связанных с качеством и безопасностью подкарантинных грузов.

По данным Россельхознадзора, только за прошлый год при ввозе товаров из Армении было зафиксировано 181 нарушение, включая обнаружение томатной моли — опасного карантинного вредителя. Примечательно, что ограничения вводятся не единично, а целыми товарными группами. Так, с 22 мая под запрет попали армянские цветы и минеральная вода, с 23 мая временно ограничена реализация алкоголя из этой республики, а с 30 мая — томатов, огурцов и клубники. Список продолжает расти.

Опрошенные эксперты, однако, не ожидают серьезных последствий для российского рынка. По их мнению, Армения не является ключевым торговым партнером в сегменте продовольствия.

Эдуард Соболев, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что доля армянской продукции на российских прилавках крайне мала. К примеру, поставки клубники из Армении составляли всего 1–2 тысячи тонн при общем объеме российского рынка в 300–350 тысяч тонн, сообщают наши коллеги из «Кубань 24».