В двух районах Кубани укрепляют дамбы

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и усилению защитных сооружений в Крымском и Славянском районах. К работам привлечены 500 человек и 62 единицы спецтехники, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Как сообщили в краевом оперативном штабе, незначительные прорывы дамб зафиксированы в районе хутора Западный (Крымский район) и хутора Соболевский (Славянский район). В результате оказались подтоплены сельскохозяйственные угодья. При этом жилые строения не пострадали, угрозы для населения нет. В реках уже начала снижаться вода.

Жителей заблаговременно эвакуировали при объявлении угрозы. В Крымском районе в пункте временного размещения сейчас находятся 39 человек. Особое внимание уделяется станице Троицкой - там продолжается наращивание дамбы для предотвращения возможных рисков.

В Славянском районе в пункте временного размещения остаются 17 человек. Эвакуация местных жителей также была проведена заранее, до ухудшения обстановки.