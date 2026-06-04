После приостановки движения в сообщении с Крымом задерживаются 12 поездов

Отправление и прибытие поездов в сообщении с Крымом происходит с задержками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за остановки движения поездов в Крыму до 10:00 4 июня 12 составов задерживаются в пути, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 12:00 на 7 часов в пути задерживается поезд № 025, следующий в Симферополь из Минеральных Вод. На 6 часов отстают от графика поезда № 092 Москва — Севастополь и № 046-3 Москва — Феодосия, на 5 часов — № 028 Москва — Симферополь. Поезд № 179 Санкт Петербург — Евпатория опаздывает на 4,5 часа, а поезда № 474 Смоленск — Симферополь и № 097 Москва — Симферополь — на полтора часа.

Пассажиров поезда №316, следовавшего по маршруту Адлер — Симферополь, привезут в Симферополь на автобусе.

Кроме того, из Крыма на 10 часов в пути задерживается поезд №092 Симферополь – Москва, №078 Симферополь – Санкт-Петербург на 6,5 часов, поезд №174 Евпатория – Москва на 5,5 и поезда №098 Симферополь – Москва и №076 Симферополь – Омск на 7,5 часов.

Поезд, следующий из Москвы в Феодосию, также отстает от графика. Также ожидается задержка отправления поезда №464С, который идет из Феодосии в Москву. Сегодня, 4 июня, он отправится со станции Феодосия не ранее 15:00.