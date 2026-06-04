Под Симферополем водитель без прав насмерть сбил 14-летнего самокатчика: на него могут завести дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В среду, 3 июня, в Симферопольском районе «Лада Приора» насмерть сбила подростка 2012 года рождения, который ехал на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла в 21.20. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем «Лады» по дороге неподалеку от села Урожайное. Водитель выехал на встречную полосу. Там легковушка сбила самокат. Он двигался со стороны села Солнечное и поворачивал налево в сторону квартала Ана-Юрт в Урожайном. За рулем находился 14-летний подросток.

В результате ДТП погиб один человек. Подросток, ехавший на самокате, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что водителя легковушки не было прав.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в надзорном ведомстве.