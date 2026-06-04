Центр крови призывает жителей Крыма стать донорами

Центр крови приглашает крымчан стать донорами. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр крови призывает жителей Крыма пополнить банк крови. В летнее время донорский поток ежегодно сокращается, в том числе из-за отпусков и жаркой погоды, но потребность в крови остается высокой, особенно из-за роста турпотока.

Кровь всегда нужна для операций, лечения онкологических заболеваний, помощи в экстренных случаях и при тяжелых родах. Сдать кровь и ее компоненты в Крыму можно в будние дни с 08:00 до 13:00 в Симферополе на ул. Киевской, 37/2, на ул. Карла Маркса, 31 в Керчи, в Ялте на ул. Свердлова, 14, в Евпатории на пр-кт Победы, 22 и в городе Саки на ул. Лобозова, 22.