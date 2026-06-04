Апельсин за 12 юаней: Андрей Костин протестировал оплату по QR-коду в Китае

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава ВТБ Андрей Костин поделился личным опытом использования нового платежного сервиса за рубежом. Журналистам он рассказал, что опробовал оплату по QR-коду в Китае - приобрел апельсин, и с его счета списались 12 юаней.

Ранее в банке сообщили, что технология оплаты через QR-код уже доступна туристам в пяти странах: Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца 2026 года планируется расширить географию сервиса до десяти государств, включив в нее, в частности, страны Латинской Америки.

Отмечается, что объем трансграничных платежей по QR-кодам впервые превысил 1 млрд рублей. Только за 2026 год российские путешественники совершили за границей более 400 тысяч таких операций на общую сумму 1,3 млрд рублей - это рост в десятки раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил свыше 3 тысяч рублей. Чаще всего с помощью QR-кода оплачивают продукты питания, электронику и одежду.

Технология продолжит активно масштабироваться. В ближайших планах ВТБ - подключение новых стран и интеграция с локальными платежными системами. Если еще в прошлом году оплата по QR-коду за границей казалась экзотикой, то сегодня, учитывая многократный рост числа операций, она становится нормой для российских туристов.