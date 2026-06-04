Ситуацию с отключением воды в Феодосии контролирует прокуратура

Полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня 5 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ситуацию с обеспечением прав жителей Феодосии в условиях временного ограничения подачи воды. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного органа.

Порядка 13 тысяч жителей 4 июня остались без водоснабжения из-за проведения аварийных работ на улицах Чкалова и Степаняна. Полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня 5 июня. Муниципальные службы работают над устранением аварии.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе ведомства.