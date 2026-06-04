«Выглядела как беременная тройней»: дончанка едва не погибла из-за заражения у стоматолога

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Батайска Ростовской области пережила клиническую смерть и сложнейшую операцию по пересадке печени после того, как вирус, предположительно занесенный при удалении зубов в детстве, довел ее организм до цирроза.

Все началось еще в 11–12 лет: после визита к стоматологу у Натальи развилась желтуха. Однако долгие годы болезнь никак не давала о себе знать - женщина работала, растила сына, открыла салон красоты. Первым тревожным сигналом стал резко выросший живот.

«Я выглядела как беременная тройней», - рассказала Наталья корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

За месяц объем талии увеличился настолько, что врачи впоследствии удалили из организма 35 литров жидкости. При этом сама женщина похудела вдвое - со 130 до 64 кг.

Состояние Натальи стремительно ухудшалось. Ее мучили сильные боли, уровень гемоглобина падал до критических 32 единиц (при норме 120–140), передвигаться она могла только с помощью сына. За несколько лет женщину около 20 раз госпитализировали в больницы Батайска и Ростова-на-Дону. Остановить процесс удалось лишь после сложного внутрипеченочного шунтирования. Однако единственным шансом на спасение оставалась трансплантация печени.

Операция состоялась 20 мая. Врачам Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) удалось спасти женщину. Сейчас ростовчанка чувствует себя лучше, но пожизненно будет принимать препараты, чтобы пересаженная печень не отторгалась. Сама Наталья считает день операции своим вторым днем рождения.