В поселке Приморском появится новый ЖК комфорт-класса

Фото: пресс- служба ВТБ

В поселке Приморском под Феодосией появится новый ЖК комфорт-класса. Финансирование в размере 5,8 млрд рублей застройщику предоставит банк ВТБ. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК «Дом» Сергей Лескин.

Жилой комплекс «Приморье» предполагает строительство трех 16-этажных домов комфорт-класса на черноморском побережье. Общая площадь новостроек превысит 60 тысяч квадратных метров. Работы запланированы в три этапа, полное завершение которых ожидается во второй половине 2030 года. Общая стоимость жилого комплекса оценивается более чем в 6,4 млрд рублей, при этом кредитная часть составит 5,8 млрд рублей. На территории также появятся благоустроенные общественные зоны, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковки.

«Юг России сегодня остается одним из наиболее востребованных рынков жилой недвижимости — как с точки зрения постоянного проживания, так и инвестиционного спроса. Развитие качественного современного жилья в курортных регионах напрямую связано с ростом туристической привлекательности территорий, обновлением городской инфраструктуры и формированием комфортной среды», - подчеркнул Денис Бортников.

Он добавил, что заметен устойчивый интерес девелоперов к долгосрочным проектам в Крыму. Такие инициативы - важная часть экономического развития полуострова.