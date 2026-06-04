Продажу топлива за наличный расчет в Крыму полностью прекратили

В Крыму на несколько дней ограничили продажу бензина за наличные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за дефицита топлива с 4 июня в Крыму на несколько дней будет полностью приостановлена продажа бензина за наличные, объявил глава республики Сергей Аксенов.

«Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, такой режим продлится несколько дней. Топливо по ранее купленным талонам будет продаваться по 20 литров в одни руки, а для соблюдения законности на АЗС начнут дежурить представители муниципалитетов и республиканских ведомств, фиксируя номера машин, заправляющихся по талонам.

При этом, по словам Аксенова, все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт полностью обеспечены топливом. В ведомствах использование автотранспорта оптимизировали, сократив его до одного автомобиля на министерство.