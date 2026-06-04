Клинический психолог объяснила крымчанам, как снизить тревогу

Фото: «Крымская газета»

Клинический психолог Злата Блажкун, объяснила крымчанам, как структурировать переживания и снизить тревогу. Об этом пишет «Крымская газета».

По словам специалиста, словесное обозначение переживаний помогает структурировать их в ясный и понятный образ, который легче воспринимается психикой. Такое решение позволяет облегчить поиск решения. При этом отсутствие границ проблемы может привести к тому, что может нарастать тревога.

«Вербальное обозначение укрощает ее и помогает выстроить понятные границы «территории», над которой нужно работать. Когда мы начинаем проговаривать или письменно описывать переживание, мы переводим свой внутренний опыт из эмоциональной реакции в когнитивную обработку. То есть когда мы начинаем признавать переживание как реальную и понятную реакцию на ситуацию, мы снижаем чувство вины», – пояснила Блажкун.

По ее словам, это помогает переживаниям оставаться ясными и не превращаться в мыслительную «жвачку».

«Нет смысла спорить с фактом внутреннего переживания, необходимо начинать относиться к нему как к осмысленному сигналу, а не как к ошибке. Когда мы говорим о вербализации проблемы, важно помнить, что неприятные переживания – естественная часть нашей жизни, а немедленная борьба с ними будет вести нас к истощению и большему запутыванию в проблеме. Дайте себе время, чтобы привыкнуть к чувствам, – и вы заметите, как эти чувства уже проходят. Комфортный и эффективный способ справиться с ними – поделиться тем, что с вами происходит, с человеком, которому доверяете», – сказала психолог.

Кроме того, специалист предложила завести личный дневник.

«Рассказывая или письменно фиксируя свои переживания, отведите время на размышление о том, что именно означают ваши чувства, откуда они берутся и как они связаны с вашими ценностями и установками. Благодаря этому ваша проблема становится чёткой, ясной, менее хаотичной и более управляемой», – пояснила Блажкун.