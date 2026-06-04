Поезда не будут останавливаться на станции Джанкой

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Железнодорожная станция Джанкой в Крыму стала технической с 4 июня по инициативе владельца инфраструктуры, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Теперь поезда «Таврия» будут курсировать между Севастополем, Симферополем и Евпаторией, направляясь на материк и обратно минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная.
Пассажиры, купившие билеты на поезда до Джанкоя, смогут доехать до Симферополя без пересадок и доплат. Те, кто приобрели билеты от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в поезд на станциях Симферополь, Евпатория или Владиславовка.
Билеты, которые уже были приобретены до Джанкоя, можно вернуть без комиссии.