Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит4 июня 2026 16:17

Бензин по 300 рублей: в Севастополе пресекли нелегальную торговлю топливом

В Севастополе полиция поймала торговца нелегальным бензином
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: полиция Севастополя

Фото: полиция Севастополя

В Севастополе полицейские выявили и пресекли нелегальную торговлю топливом, проинформировала пресс-служба городского УМВД.

Правоохранители выявили факт незаконной торговли бензином марки АИ-95 во время мониторинга интернета и онлайн-площадок. Объявление о продаже топлива по 300 рублей за литр разместил 36-летний мужчина из Донецка.

«Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России», — сообщили в полиции Севастополя.

За нелегальную продажу топлива мужчине может грозить административная ответственность.