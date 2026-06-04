Бензин по 300 рублей: в Севастополе пресекли нелегальную торговлю топливом

Фото: полиция Севастополя

В Севастополе полицейские выявили и пресекли нелегальную торговлю топливом, проинформировала пресс-служба городского УМВД.

Правоохранители выявили факт незаконной торговли бензином марки АИ-95 во время мониторинга интернета и онлайн-площадок. Объявление о продаже топлива по 300 рублей за литр разместил 36-летний мужчина из Донецка.

«Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России», — сообщили в полиции Севастополя.

За нелегальную продажу топлива мужчине может грозить административная ответственность.