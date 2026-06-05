Курорты Крыма вошли в топ-10 малых городов, популярных для отдыха летом

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Алушта, Судак, Алупка, Саки и Щелкино значатся в рейтинге локаций, востребованных у путешественников в июне, июле и августе .
В списке сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, где указаны самые популярные малые города для отдыха летом 2026 года всю тройку призовых мест захватили крымские курорты: На первом месте Алушта, на втором - Судак, а на третьем – Алупка.
Самые популярные малые города для отдыха летом (средняя стоимость ночи в рублях):
Алушта, 6183;
Судак, 5102;
Алупка, 4341;
Зеленоградск, 8644;
Саки, 4675;
Светлогорск, 6168;
Соль-Илецк, 4230;
Осташков, 9355;
Щелкино, 4418;
Пионерский ( Калининградская область), 6900.