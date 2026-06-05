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НовостиОбщество5 июня 2026 5:21

Курорты Крыма вошли в топ-10 малых городов, популярных для отдыха летом

Полуостров востребован летом у туристов
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Алушта, Судак, Алупка, Саки и Щелкино значатся в рейтинге локаций, востребованных у путешественников в июне, июле и августе .

В списке сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, где указаны самые популярные малые города для отдыха летом 2026 года всю тройку призовых мест захватили крымские курорты: На первом месте Алушта, на втором - Судак, а на третьем – Алупка.

Самые популярные малые города для отдыха летом (средняя стоимость ночи в рублях):

Алушта, 6183;

Судак, 5102;

Алупка, 4341;

Зеленоградск, 8644;

Саки, 4675;

Светлогорск, 6168;

Соль-Илецк, 4230;

Осташков, 9355;

Щелкино, 4418;

Пионерский ( Калининградская область), 6900.