В Севастополе отразили три атаки ВСУ: сбиты 11 беспилотников

Развожаев: в Севастополе сбили 11 беспилотников за ночь и утро 5 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночь и утро пятницы, 5 июня, в Севастополе сбили 11 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро 3 атаки ВСУ», – рассказал глава Севастополя.

По его словам, в городе-герое были сбиты 11 беспилотников.

В двух многоэтажках в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах. Кроме того, повреждено одно окно в квартире. Осколки сбитого дрона повредили крышу частного дома в Нахимовском районе.

«Никто из людей не пострадал», – сообщил Развожаев.