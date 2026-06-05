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НовостиЧто происходит5 июня 2026 8:32

В Севастополе снова отражают атаку ВСУ: сбиты три беспилотника

Развожаев: в Севастополе сбили еще три украинских беспилотника 5 июня
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев: в Севастополе сбили еще три украинских беспилотника 5 июня

Развожаев: в Севастополе сбили еще три украинских беспилотника 5 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Севастополе сбили еще три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе вновь отражают атаку ВСУ. В настоящее время в городе-герое работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Уже сбито 3 БПЛА в районе Фиолента и мыса Херсонес», – сообщил Развожаев.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Глава Севастополя порекомендовал горожанам оставаться в безопасных местах.