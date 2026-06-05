В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ: сбиты семь беспилотников

Развожаев сообщил о семи сбиты украинских беспилотниках в Севастополе Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, уже сбиты семь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе вновь отражают атаку ВСУ. В городе-герое работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Развожаев рассказал, что в районе Фиолента и мыса Херсонес сбили три беспилотника. Позднее севастопольский губернатор озвучил новые данные.

«Уже сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи», – рассказал глава города-героя.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Глава Севастополя порекомендовал горожанам оставаться в безопасных местах.