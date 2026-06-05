В Севастополе отразили очередную атаку ВСУ: сбиты 10 беспилотников

Развожаев сообщил о 10 сбитых украинских беспилотниках в Севастополе 5 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Севастополе отразили очередную атаку ВСУ, были сбиты украинских 10 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ», – написал глава Севастополя.

В городе-герое сбили 10 беспилотников. Это произошло в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. К счастью, никто из людей не пострадал.

В одном из СНТ на Фиоленте осколки сбитого дрона упали на частный дом. У подножья Ильяс-Кая загорелись кустарники и трава. Причиной случившегося стало падение обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь тушат с помощью ранцевых огнетушителей.