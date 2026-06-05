От восьми подтягиваний до ходунков за год: как новосибирец с БАС борется за жизнь

Фото: предоставлено героем публикации

46-летний Анатолий Шилов из Новосибирска борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — тяжелым заболеванием, при котором мышцы постепенно слабеют, и восстановить их невозможно.

Болезнь дала о себе знать в декабре 2024 года: Анатолий не смог пальцами левой руки открыть бутылку. Диагноз подтвердили быстро. Сначала слабость ощущалась в пальцах левой руки, затем перешла на левую ногу, а позже затронула и правую сторону тела. В январе 2025-го он еще мог подтягиваться и бегать, летом ходил без поддержки, зимой взял трость, а сейчас уже пользуется ходунками-роляторами.

Лечение БАС требует огромных средств: каждые полгода на лекарства уходит порядка 800 тысяч рублей. Семья оплачивает их сама, терапию прерывать нельзя — она помогает замедлить болезнь почти на треть. Средняя выживаемость после диагноза — 2–3 года.

«Только 10% пациентов с БАС перешагнет порог 5 лет. Мы боремся за каждый день жизни Анатолия», — сказала супруга мужчины Маргарита корреспонденту издания «Горсайт».

Семья мечтает приобрести специальный тренажер стоимостью 700 тысяч рублей. В Новосибирске таких аппаратов нет, ближайший — в Барнауле, но возить мужа в другой город каждые пять дней Маргарита физически не сможет.