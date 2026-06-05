На Дне города в Перми выступит Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Перми обнародовали план мероприятий ко Дню города и Дню России. Главные события развернутся 11 и 12 июня на городской эспланаде и набережной Камы.

11 июня вечером в Сквере имени Василия Татищева традиционно пройдет церемония встречи Дня города с вручением символического ключа от Перми.

12 июня на Аллее Доблести и Славы откроют новые памятные плиты — народному художнику СССР Евгению Широкову и Герою Социалистического Труда Дмитрию Дическулу. Также установят знаки в честь 100-летия пермского балета и 70-летия Пермской научно-производственной приборостроительной компании, сообщает пермское издание Business Class.

На эспланаде выступят Пермский губернский оркестр, пройдут фестиваль моды, показательные выступления спортсменов и большой концерт. Одним из центральных событий станет парад автобусов, приуроченный к 100-летию открытия автобусного движения в Перми.

На набережной Камы организуют соревнования по силовому экстриму, концерты и интерактивные площадки. В «Доме молодежи» вручат знаки «Почетный гражданин города Перми» и премии в сфере культуры и искусства.

12 июня на эспланаде стартует летний фестиваль «Город встреч» (0+) с участием академического хора «Млада» и певицы Татьяны Куртуковой.

Завершится праздник семиминутным фейерверком. Салют начнется в 23:30 с акватории Камы.