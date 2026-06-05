В аварии под Симферополем погиб 17-летний подросток на мопеде

Фото: прокуратура Крыма / Tg

В ДТП под Симферополем погиб 17-летний водитель мопеда. Он столкнулся с питбайком.

Как сообщили в Госавтоинспекции Крыма, авария произошла 4 июня около 22:00 в селе Белоглинка Симферопольского района. Подросток 2009 года рождения на мопеде «Ямаха» столкнулся с питбайком «Джиу Мото», которым управлял 18-летний парень. Оба двигались навстречу друг другу. В аварии 17-летний юноша погиб, а другого с травмами увезли в больницу.

Установлено, что оба участника ДТП не имели прав на управление транспортными средствами. Кроме того, 18-летний молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за это нарушение.