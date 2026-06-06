Погода на 6 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Ай-Петри Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

6 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13...15°, днем 28…30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 25...27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +20°...+25 °, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+24°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20°… +24°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24°… +28°, восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +15 …+17 °, в Азовском +21°.