Константинов: в Крыму национализировали имущество 500 врагов России Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день в Крыму национализировали имущество 500 врагов России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов.

По его словам, в регионе продолжается работа по выявлению и национализации имущества врагов Крыма и России.

«На сегодняшний день в собственность РК уже перешло более 6000 объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам», – рассказал Константинов.

Руководитель крымского парламента добавил, что судьба у этого имущества разная. Часть объектов остается в республиканской собственности и работает на благо жителей. Другая часть реализуется на торгах.

«В 2023-2025 гг. продан ряд объектов на общую сумму порядка 13 млрд рублей», – сообщил Константинов.

По его словам, в крымский бюджет также поступают и доходы от аренды. За 2022-2025 годы объем этих платежей составил 1,4 млрд рублей. Глава законодательной власти Крыма назвал две сферы, на которые направляют полученные деньги. На обеспечение безопасности республики и поддержку участников СВО направили 4,52 млрд рублей, а на строительство и ремонт соцобъектов – 9 млрд рублей.