Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Черным морем

Над Крымом и еще 12 регионами страны сбили 135 БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Крымом, Черным морем и еще 12 регионами страны в течение шести часов 5 июня средства ПВО сбили 135 БПЛА.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации в период с 8:00 до 14:00 дежурными средствами противовоздушной обороны украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Республикой Крым, акваторией Черного моря, а также над территориями Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.