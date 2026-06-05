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НовостиОбщество5 июня 2026 14:04

За 10 лет численность благородного оленя в Крыму выросла на 21%

Численность выросла с 1,4 тысячи особей до 1,7
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму численность благородного оленя за 10 лет выросла до 1,7 тысячи особей.

В Крыму численность благородного оленя за 10 лет выросла до 1,7 тысячи особей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму подвели итоги учета основных видов охотничьих животных, который проводился по завершении сезона охоты.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Павел Чаговец подчеркнул, что численность большинства видов охотничьей фауны в 2026 году остается в пределах многолетних колебаний, но при этом наблюдается рост отдельных популяций.

«Например, динамика изменения численности благородного оленя в охотничьих угодьях региона за последние 10 лет: численность выросла с 1,4 тысячи особей до 1,7 тысячи особей», — рассказал Чаговец в эфире «Радио Крым».

В регионе активно работают над сохранением и увеличением популяции охотничьих животных. В этом процессе важное место занимает расселение зверей в охотничьих угодьях. Например, в 2025 году в угодья выпустили 250 особей кряквы и фазана. В 2026 году планируется расселить еще 500 фазанов. Перед выпуском все животные проходят ветеринарный осмотр.