13-летняя крымчанка стала победительницей конкурса красоты на Филиппинах

13-летняя Агата Колесникова выиграла конкурс красоты на Филиппинах. Фото предоставлено Юлией Павликовой

13-летняя крымчанка вернулась с победой с международного конкурса красоты, который завершился на Филиппинах. Агата Колесникова из Керчи представляла Россию на «Miss Teen Charity International» 2026 («Мисс благотворительность среди подростков») и завоевала первое место.

Как рассказала КП-Крым титулованная модель и наставница девушки Юлия Павликова, Агата- ученица 8 класса керченского Лицея искусств. Она играет на скрипке и уже имеет несколько наград, среди которых «Юная Мисс Туризм Крыма» и «Miss Teen Europe» («Мисс подросток Европа»).

Ранее девушка стала победительницей Всероссийского этапа конкурса. Фото со страницы Агаты Колесниковой в соцсети

Темой конкурса на Филиппинах стала благотворительность и помощь окружающей среде. Жюри покорила история юной керчанки, которая помогала очищать побережье Керченского пролива от последствий разлива мазута с затонувших танкеров.

- Агата работала наравне со взрослыми волонтерами и тем самым внесла свою лепту в защиту природы, - рассказала Павликова.

Соперницами девушки на конкурсе в Маниле были представительницы более десятка стран, в том числе Канады, Японии, Чехии и Китая.

Напомним, в июне на конкурсе красоты в Индии Россию представит еще одна керчанка – 12-летняя Кира Капшик.