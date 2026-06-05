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НовостиЧто происходит5 июня 2026 14:39

Туристам выделят бензин для выезда из Крыма

Также работает горячая линия для туристов, которые не могут выехать с полуострова
Анастасия БУРМИСТРОВА
Для туристов в Крыму определят АЗС, где они смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова.

Для туристов в Крыму определят АЗС, где они смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проблем с поставками топлива для туристов в Крыму определят АЗС, где можно будет заправиться, чтобы выехать с полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова», — объявил Аксенов.

Глава республики также сообщил, что для тех, у кого возникли сложности с выездом за пределы республики, работает горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18.