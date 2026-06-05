На маршруты в Крыму 5 июня не вышли 400 автобусов

6 июня Минтранс Крыма обеспечит бесперебойную работу общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за нехватки топлива в Крыму 5 июня на маршруты не вышли 400 автобусов.

«К сожалению, сегодня наблюдались задержки в работе общественного транспорта, т. к. 400 единиц пассажирского транспорта не вышли на маршруты. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

По словам главы республики, с 7:00 6 июня Министерство транспорта Крыма обеспечит бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта. Транспортные средства будут закреплены за определенными АЗС, заправка будет проходить по установленному графику.