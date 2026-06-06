В Севастополе водитель поехал на красный и сбил 14-летнего подростка на электросамокате

Фото: скриншот из видео полиции Севастополя

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего водителя электросамоката. Авария произошла сегодня в 18:30 на 5-м километре автодороги Севастополь — порт бухта Казачья.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего подростка. Подросток, в свою очередь, переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

В Госавтоинспекции подчеркнули: 14-летний подросток не имел права управлять самокатом мощностью 500 Вт, нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть, находился без защитного шлема. В результате аварии юный водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был трезв. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и полицейские следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.