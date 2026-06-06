В Севастополе за сутки сбили 58 беспилотников, повреждены 13 жилых домов

К счастью, никто не пострадал Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Севастополе 8 раз объявлялась воздушная тревога. Военные и мобильные огневые группы сбили 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы города-героя, зафиксированы точечные повреждения в 7 многоквартирных домах - выбито 9 стекол, повреждены три окна в подъездах, и в 6 частных домовладениях. Также пострадали один автомобиль и один объект розничной торговли.

К счастью, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.