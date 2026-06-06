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НовостиЧто происходит6 июня 2026 8:48

В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбито три дрона

В Севастополе сбили три беспилотника
Ирина ГЕРЦ
Мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА

Мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе продолжают отражать вражескую атаку беспилотников, уже сбито три дрона. В Ленинском районе города мобильные огневые группы ведут активную работу по поражению воздушных целей из стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах», - подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, в городе-герое звучит воздушная тревога.