В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбито три дрона

Мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе продолжают отражать вражескую атаку беспилотников, уже сбито три дрона. В Ленинском районе города мобильные огневые группы ведут активную работу по поражению воздушных целей из стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах», - подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, в городе-герое звучит воздушная тревога.